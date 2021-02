Sikkerheden styrkes i Nordvestgrønland

redaktionen Søndag, 07. februar 2021 - 16:00

Et samarbejde om eftersøgnings- og redningsaktioner (Sar) i Nordvestgrønland med Thule Air Base har været i støbeskeen siden august. Det har nu ført til en aftale mellem Thule Air Base og Arktisk Kommando om et tættere samarbejde på Sar-fronten, skriver Sermitsiaq.

– Vi har altid samarbejdet med Thule Air Base, hvor Sar-beredskabet har brugt Thule Air Base som lufthavn, men uden faste procedurer og jævnlige øvelser, oplyser chefen for Arktisk Kommandos Joint Operations Centre, Michael Hjort.

Snescootere, ATV’er og både

– Ved at indgå den nye Sar-samarbejdsaftale med Thule Air Base er vi blevet enig om, hvordan det konkret skal fungere og faste kontaktpersoner og kommunikationsveje er fastlagt som standard. Eksempelvis bliver vi nu opdateret på Thule Air Bases organisation, herunder for eksempel hvor mange snescootere, ATV’ere og både, som Thule Air Base råder over.

Det er vigtig viden, for i praksis er Thule Air Base det anlæg med egnede faciliteter, som i mange tilfælde vil ligge tættest på et ulykkessted og derfor bedst kan træde til med assistance. Arktisk Kommando kan støtte basen med fly og skibe, hvis der opstår behov for det i nødsituationer eller til øvelser, siger Michael Hjort til Sermitsiaq.

Læs hele historien i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: