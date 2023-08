SIK’ere har ikke råd til at bo i Nuuk

Redaktionen Lørdag, 19. august 2023 - 09:51

Arbejdsgiverforeningen GE og lønmodtagerorganisationen SIK efterlyser en strammere planlægning af de offentlige milliardinvesteringer, som hver sommer får de røde og gule byggekraner til at blomstre i Nuuk.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Selvstyret skyder Etape 2 af sin store kollegiesatsning i gang i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat, mens byggeriet i Nuuk er udskudt på ubestemt tid. En kvadratmeterpris på 54.500 kroner for nedrivning af tre udslidte boligblokke og opførelse af 174 kollegiepladser på Kongevej blev fundet for høj, og selvstyret annullerede udbuddet.

Men Grønlands Erhverv og SIK siger, at offentlige bygherrer ligger, som de selv har redt.

To syndere

Forbundsformand Jess G. Berthelsen mener, at Kommuneqarfik Sermersooq bærer den største del af skylden for de høje kvadratmeterpriser i Nuuk, fordi kommunalbestyrelsen for syv år siden vedtog en hovedstadsstrategi med 30.000 indbyggere som mål i år 2030.

– Alle kan regne ud, at det udløser et byggeboom, når kommunen tager en så radikal beslutning som 30.000 indbyggere – eller et flertal af landets indbyggere, der skal bo i Nuuk om få år, siger Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.

Grønlands Statistik oplyser, at der 1. juli boede 19.783 personer i Nuuk, hvilket er 389 flere end på samme tid sidste år. Der er således et godt stykke vej til 30.000 indbyggere om seks-syv år.

