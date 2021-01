SIK: Mange begår fejl i afskedigelsessager

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. januar 2021 - 07:41

En af de hyppigste årsager til, at en arbejdsgiver vil afskedige en medarbejder skyldes udeblivelse og for meget sygefravær.

- Vi må desværre konstatere, at arbejdsgiveren i sådanne tilfælde ofte har en saglig grund til at afskedige en medarbejder – dog ikke i alle tilfælde, påpeges det i SIK’s årsberetning for 2020.

Lang sagsbehandlingstid

Udover at arbejdsgiverne laver fodfejl i sagsbehandlingen kan det også tage lang tid at behandle en afskedigelsessag, konstaterer SIK, som forklarer, at det forhold skaber stor frustration hos de berørte medlemmer.

Som eksempel på en fejlhåndtering nævnes manglende partshøring, og SIK henviser til at andre fagforeninger – IMAK, PK og AK – bøvler med de samme udfordringer, hvilket har resulteret i, at man i fællesskab sendte en opfordring til landets kommuner og borgmestre om at forbedre sagsbehandlingen.

Henstilling

- Tiden må vise om disse breve har haft en effekt på kommunernes behandling af afskedigelsesager. Sker der ingen forbedring vil vi også i de kommende år været nødsaget til at bruge mange ressourcer på dette område, oplyser SIK, der imidlertid også sender en henstilling til sine medlemmer:

- Herudover har SIK til stadighed en opgave med at opfordre vores medlemmer til at følge de gældende spilleregler på en arbejdsplads, herunder at give arbejdsgiveren besked, såfremt man ikke kan møde på arbejde på grund af sygdom, i stedet for blot at blive hjemme, uden at give besked om fraværet.

Anbefalinger til kommunerne

I henvendelsen til kommunerne blev følgende anbefalinger italesat: