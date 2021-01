SIK: Mange asiatere behandles ikke ordentligt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 25. januar 2021 - 14:22

Hjælp til udenlandske medlemmer kræver en del tid hos fagforeningen SIK, som pointerer, at der heldigvis er mange arbejdsgivere som behandler deres udenlandske ansatte ordentligt, ”men dette er desværre ikke tilfældet for alle arbejdsgivere”.

Problemerne for de asiatiske medarbejdere skyldes typisk, at de ikke har fået en ordentlig ansættelseskontrakt, samtidig med at de ikke er bevidste om, hvilke rettigheder de har.

Kan ikke løfte bevisbyrden

I flere tilfælde mener de asiatiske SIK-medlemmer, at de har haft mange overarbejdstimer, men kan ikke løfte bevisbyrden, fordi de ikke løbende har fået deres arbejdsgiveres godkendelse til overarbejde, hvilket ender i en situation, hvor påstand står mod påstand.

SIK oplyser i deres årsberetning, at enkelte har oplevet chikane eller ulovlig indtrængen i deres lejlighed fra deres arbejdsgivere, ”hvilket er blevet anmeldt til politiet”.

Ved retten har SIK to forskellige sager, som afventer dom og som vedrører fire personer – to fra Ilulissat og to fra Nuuk.

I Ilulissat-sagen blev en arbejdsgiver af kredsretten dømt til at betale henholdsvis 58.506 kroner og 71.683 kroner for manglende udbetaling af feriepenge. Kravet om overarbejdstidsbetaling blev afvist af domstolen, da der ikke lå tilstrækkelig dokumentation. De to sager er imidlertid blevet anket til landsretten og en endelig dom forventes først her i 2021.

Corona-bortvisning

I sagen fra Nuuk blev to filippinske medarbejdere bortvist med henvisning til corona-situationen.

- Kort fortalt går sagen ud på, at i stedet for at afskedige dem med det normale retmæssige opsigelsesvarsel på 3 uger, indgik virksomheden en aftale med dem om, at de i stedet for skulle afvikle deres ferie i opsigelsesperioden. Derved sparede virksomheden til hver af de ansatte et beløb svarende til 3 ugers løn, skriver SIK i sin årberetning.

SIK mener, at ”den påståede aftale med de to filippinere må anses for ugyldig, da der er tale om, at en stærk part udnytter en svag part, og at en sådan aftale i øvrigt er i strid med ferielovens bestemmelser”. Sagen ventes afgjort ved kredsretten i starten af i år.