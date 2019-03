SIK: Åbenlys gadehandel undrer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. marts 2019 - 06:46

- Nu er vores medlemmer blevet sendt hjem, fordi ingen vil tilføre Kalaaliaraq råvarer, som kan sælges derfra. Er Kalaaliaraq blevet bygget med skatteydernes penge? Hvorfor skal den lukkes nu, når der ti skridt derfra er livlig salg af grønlandske råvarer, som sagtens kan sælges fra Kalaaliaraq, spørger SIK-formanden Kommuneqarfik Sermersooq og stiller yderligere spørgsmål:

-Hvem har i øvrigt sikret, at sælgerne foran Brugseni betaler skat efter hensigten? De er jo også brugere af Sundhedsvæsenet, børnehaverne, skoler, vejene osv., som vi alle er med til at betale gennem skatten, skriver han i pressemeddelelsen.

Ingen råvarer tilført

Kommunikationschef Lars Damkjær fra Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at Kalaaliaraq fredag var lukket, fordi man ikke havde noget at sælge. Han gør samtidig opmærksom på, at det ikke er kommunen, men de veterinære myndigheder, der skal skride ind over for ulovligt gadesalg af råvarer.

Ledende dyrlæge Eigill Steingrimsson fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland oplyser til Sermitsiaq.AG, at man har bemærket øget salg med råvarer foran Brugseni, efter at det gamle bræt lukkede.

- Det gamle bræt er under ombygning, og vi har derfor valgt at se igennem fingre med den åbenlyse handel. Ja, det er langt fra den bedste løsning, men vi har jo svært ved at henvise erhvervsfangerne til andre steder, oplyser Eigill Steingrimsson.

Han oplyser, at myndighederne stod i samme situation sidste år, da man sammen med GFLK lavede en kontrolindsats og henviste folk, som stod uden for Brugseni, til det ”gamle bræt” med deres produkter.