SIK Ungdom: En fesen håndsrækning

Tirsdag, 03. januar 2023

Et halvt kilo hakket oksekød, en pakke spaghetti, en flaske ketchup og en dåse hakkede tomater.

Disse varer tilsammen koster omkring 130 kroner i dagligvarebutikker, forudsat det ikke er sat ned i pris. Beløbet er også omkring det samme som stigningen af uddannelsesstøtten svarende til 134 kroner per måned, gældende fra 1. januar 2023.

Om igen, mener SIK Ungdoms formand, Peter B. Mølgaard.

- Stigende priser på dagligvarer lægger hårdt pres på unge under uddannelse. En stigning på 134 kroner til personer under uddannelse rækker langt fra nok, fortæller Peter B. Mølgaard til Sermitsiaq.AG.

Ønsker forbedringer

Studerende over 18 år får 134 kroner mere om måneden fra 1. januar 2023. Studerende, der er hjemmeboende får en stigning i uddannelsesstøtte på 63 kroner.

Det er langt fra nok, mener Peter B. Mølgaard og bruger sygeplejestuderende som eksempler og påpeger, at denne gruppe studerende skal bruge 3.400 kroner alene til indkøb af studiebøger per skoleophold under uddannelse.

Fagforbundets ungdomsafdeling har tidligere krævet stigning af uddannelsesstøtten, som ikke har været reguleret i flere år. Men en stigning på 134 kroner om måneden, er en fesen håndsrækning, påpeger formanden for SIK Ungdom.

- Vi skal kigge på dagligvarepriser der stiger. Og fragtpriser der stiger, når studerende køber bøger hjem. Stigende priser rammer alle, også de studerende, siger Peter B. Mølgaard.

Valg og tilvalg

Han erkender, at de studerende selv må vælge, hvilket livsstil de må leve, og at økonomiske konsekvenser kan mærkes, hvis de studerende vælger at købe cigaretter og slik, frem for sund mad.

Men studerende med børn bliver også ramt hårdt, når de er dyrere at svinge kreditkortet i butikken:

- Studerende med børn, enlige studerende med børn, det er dem, der også skal sørge for mad, bleer og nyt tøj til de voksende børn. Det er absolut ikke nok at bespise dem med lidt håndører om måneden, siger han.

Hvor meget skal uddannelsesstøtten hæves, før I bliver tilfredse?

- Her skal Naalakkersuisut selv kigge på prisstigninger, energipriser og generelt inflationen. Vi fra SIK Ungdom vil ikke komme et tal, men vi råber heller ikke hurra for de 134 kroner ekstra. Der skal langt mere til, siger Peter B. Mølgaard.