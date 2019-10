SIK uddeler feriefrirejser til familier 

redaktionen Tirsdag, 15. oktober 2019 - 17:25

SIK’s Feriefond er i gang med at udsende breve til 559 familier om, at de er blevet udtrukket til en ferierejse i 2020 enten i Grønland eller til Danmark. Brevene bliver sendt ud pr. e-mail eller pr. post til dem, der ikke har e-mailadresse.

Det skriver SIK i en pressemeddelelse.

- For ferieåret 2020 er der modtaget 4060 ansøgninger. Heraf er 3022 blevet godkendt til at deltage i lodtrækningen, mens der var 559 ugyldige og 479 ansøgninger, som er blevet udtrukket inden for de sidste fire år. Ansøger må nemlig ikke indenfor de sidste fire år være udtrukket til en ferierejse, betalt af Feriefonden, oplyser lønmodtagerorganisationen i en pressemeddelelse.

Over ti millioner kroner

Udtrækningen blev foretaget den 23. august af SIK's tillidsrepræsentanter.

- Feriefondens bestyrelse har besluttet at bruge 12 mio. kr. på ferierejser i 2020. Og det giveraltså mulighed for at yde frirejser til 559 familier. For 2019 anvendes 9,9 mio. kr. til formålet, og det er 469 familier, der får glæde af det, lyder det fra SIK.

Det oplyses, at ansøgere, som ikke er blevet udtrukket, vil få klar besked om at de ikke er blevet udtrukket.