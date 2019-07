SIK kritiserer opkrævningssystem

Walter Turnowsky Tirsdag, 30. juli 2019 - 10:03

Rettet 17.15 så det fremgår, at det er et system til betaling af nye regninger ikke af gammel gæld.

4.000 kroner om måneden for enlige og 6.000 kroner for par er ikke nok at leve for, mener SIK-formand Jess G. Berthelsen. Det skriver KNR.

Naalakkersuisut har sendt et forslag om et nyt opkrævningssystem, Ilanngaassivik i høring.

Har man gæld til det offentlig, så skal op til hele indtægten over rådighedsbeløbet bruges på at betale nye regninger til for eksempel husleje. Formålet er, at sikre at regninger bliver betalt samt at gælden ikke hober sig op.

- Jeg mener, at rådighedsbeløbet kan være højere, den burde være på 7.000 kroner for enlige og 10.000 kroner for par, det er nemlig så dyrt at købe mad i dag, siger formanden for SIK, Jess G. Berthelsen til KNR.

SIK har afgivet et kritisk høringssvar til forslaget.