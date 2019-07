SIK kritiserer gældsinddrivelse

Walter Turnowsky Tirsdag, 30. juli 2019 - 10:03

4.000 kroner om måneden for enlige og 6.000 kroner for par er ikke nok at leve for, mener SIK-formand Jess G. Berthelsen. Det skriver KNR.

Naalakkersuisut har sendt et forslag om et nyt inddrivelsessystem af gæld, Ilanngaassivik i høring.

Har man gæld til det offentlig, så skal hele indtægten over rådighedsbeløbet bruges på at afdrage på gælden.

- Jeg mener, at rådighedsbeløbet kan være højere, den burde være på 7.000 kroner for enlige og 10.000 kroner for par, det er nemlig så dyrt at købe mad i dag, siger formanden for SIK, Jess G. Berthelsen til KNR.

SIK har afgivet et kritisk høringssvar til forslaget.