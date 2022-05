SIK kårer Polar Seafood som årets arbejdsplads

redaktion Mandag, 16. maj 2022 - 14:58

I forbindelse med festligholdelsen af 1. maj uddelte SIK en pris til årets arbejdsplads. Valget faldt på Polar Seafood Greenland A/S og Polar Raajat A/S.

Her begrundede formanden for lønmodtagerorganisationen Jess G. Berthelsen blandt andet valget af årets arbejdsplads, med at den privatejede fiskerikoncern behandlede sine medarbejdere med respekt under coronatiden, hvor hjemsendte medarbejdere, som var ramt af corona, fik fuld løn, ligesom de ansatte også kunne passe deres syge børn, ligeledes med fuld løn.

Udvikling

Polar Seafood er stolte af og meget beærede over at modtage prisen.

- Prisen er et vidnesbyrd om den store indsats, vores dygtige medarbejdere lægger i virksomheden. De er grundstenen for vores eksistens og udvikling. En udvikling, som startede i 1990’erne, hvor Polar Seafood startede på de landbaserede erhverv, sagde direktør Miki Brøns i sin takketale.

Samarbejde for udvikling

Koncernens samarbejde med SIK er bygget på respekt og et ønske om sammen at bidrage til udviklingen af samfundet i Grønland, fremhævede Polar Seafood-direktøren.

- Vi opfordrer alle vores nyansatte på vores fabrikker til at melde sig ind i SIK. På den måde sikrer vi, at der er opbakning til de overenskomster, vi indgår - og at de sjældne uenigheder løses hurtigt og professionelt. Mange tak for denne fornemme pris. Den bringer glæde og lyst til at fortsætte det gode arbejde, lød det fra Miki Brøns.