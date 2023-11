SIK om finanslovsaftale: Positive elementer men mangler konkrete planer

Redaktionen Lørdag, 18. november 2023 - 13:31

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Naleraq, Atassut og løsgængeren Knud Mathiassen skrev sidste uge under på finanslovsaftalen for 2024. I aftalen er der især fokus på sundhedsvæsenet, som der er afsat 114,5 millioner kroner ekstra til.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der er positive takter i aftalen, mener forbundsformand i SIK, Jess G. Berthelsen, som dog har svært ved at se, hvordan hans medlemmers købekraft og levevilkår bliver forbedret i finanslovsaftalen for 2024.

- Vi skal undgå, at flere flytter fra landet, og det mangler jeg at se en løsning på. Det sker kun ved, at indtægterne øges i Grønland, og jeg kan ikke se, hvordan vores medlemmers købekraft forbedres i aftalen, siger forbundsformanden.

Boliger i Qaanaaq

Der er i finansloven fokus på at forstærke indsatsen med boligbyggerier i mindre bosteder med flere ungdomsboliger i byer og bygder, og anden fase med lejeboliger i Upernavik, Uummannaq og Qaanaaq.

I sidstnævnte er der besluttet at bygge to nye lejeboliger. Det er som udgangspunkt positivt – men slet ikke ambitiøst nok, mener formanden.

- Jeg har været i Qaanaaq flere gange i løbet af de sidste par år, og den er helt gal i forhold til boliger, der mere eller mindre er klar til at blive skrottet. Så positivt, at man vil bygge nye lejeboliger, men to, som der lagt op til i finanslovsaftalen, er jo slet, slet ikke nok.

Hver femte borger i Qaanaaq er ifølge en opgørelse af Avannaata Kommunias fra 2019 på venteliste til en bolig. De kommunale tilsynsrapporter viser, at to ud af fem af de kommunale lejemål i Qaanaaq har en levetid på under ti år, mens en ud af fem lejemål har en levetid på under fem år.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq: