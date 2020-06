SIK-feriefond: Mulighed for hotelovernatninger

redaktionen Mandag, 01. juni 2020 - 08:05

På grund af coronakrisen har en stor del af de SIK-medlemmer valgt for at holde ferie herhjemme, i stedet for at tage til Danmark.

Lønmodtagerorganisationen foretog udtrækning blandt medlemmer tidligere i år, som har søgt om at få betalt ferierejse.

Naalakkersuisut og de faglige organisationer har indgået en aftale, der går ud på, at for feriefrirejser afviklet i 2020, kan hotelovernatninger på rejse­destinationen i Grønland dækkes inden for en beløbsgrænse, fremgår det af SIK's pressemeddelelse.

- Med andre ord kan en person, der har fået en ferierejse til et rejsemål i Grønland få betalt hotelovernatninger, inden for en beløbsgrænse, der svarer til differencen på billetudgiften til en normalbillet til København i forhold til billetprisen til destinationen i Grønland, fremhæves det.

Her er retninglinjerne: