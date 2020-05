SIK vil ændre familiers sommer-billetter

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 01. maj 2020 - 13:36

Landets største fagforening er i gang med at arbejde på at ændre medlemmernes flybilletter til Danmark, så medlemmerne i stedet kan rejse internt i Grønland.

Det gælder for 559 familier, der fik en ferierejse tildelt enten til Grønland eller Danmark under en lodtrækning tilbage i oktober 2019.

Samtlige familier med billetter til Danmark fra feriefonden fik en sms med den besked:

- Du har fået en rejse til Danmark fra SIK’s feriefond. På grund af corona har du nu mulighed for at ændre rejsen til en rejse internt i Grønland, lyder beskeden.

Kontorfuldmægtig i SIK Inge Lennert oplyser, at fagforeningen er i gang med at undersøge mulighederne for at ændre rejsedestinationen internt i Grønland.

Flere medlemmer har nemlig rettet henvendelse, da de ikke tør rejse til Danmark og dermed risikere at tage smitten med hjem.

Usikkert hvornår ny billet printes

Det er usikkert, hvornår medlemmerne kan få nye billetter. SIK vil sammen med IMAK gå i dialog med rejsebureauerne.

- Nu er det snart sommerferietid. Derfor ønsker vi en afklaring med hensyn til rejserestriktionerne, så vore medlemmer kan begynde at planlægge deres sommerferie på ny, siger IMAK’s formand, Birthe Therkildsen.

Visit Greenland har tidligere opfordret til, at man holder ferie internt i landet og at man benytter sig af oplevelsesmulighederne, der udbydes lokalt.

Danmarksrejse på eget ansvar

Formanden for SIK’s feriefond, Ludvig Larsen, gør på fagforeningens hjemmeside opmærksom på, at de medlemmer, der ønsker at rejse til Danmark på trods af coronasituationen, må rejse på eget ansvar.

- De skal være klar over, at de ved hjemkomsten vil blive sat i karantæne i 14 dage, også på eget ansvar, idet eventuel tabt arbejds­fortjeneste ikke kan blive dækket af feriefonden, lyder det på SIK’s hjemmeside.

Bestyrelsen i SIK’s Feriefond har besluttet at bruge 12 millioner kroner på ferierejser i år.