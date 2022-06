Sidste dag i salen: Slutspurt med andenbehandlinger og debatter

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 02. juni 2022 - 17:45

Det er Inatsisartuts sidste dag i denne forårssamling. Dagen startes med en hurtig afstemning om Naalakkersuisuts forslag til lov om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som blev enigt vedtaget.

Blandt beslutningsforslagene bliver Naleraqs forslag om en udredning af spiralkampagnen drøftet.

Naleraqs ønske om at starte en udredning af svangerskabsforebyggende tiltag i Grønland fra midten af 1960 får stor tilslutning af Inatsisartut.

Naalakkersuisut har dog tilføjet et ændringsforslag, hvor formanden for Naalakkersuisut ønsker, at udredningen skal indeholde den danske svangerskabsforebyggende tiltag i tiden fra midten af 1960 til 1991, hvor Grønland overtog sundhedsområdet. Naalakkersuisut udtrykker dermed et ønske om, at udredningen ikke kun skal fokusere på spiralkampagnen.

Flere forespørgselsdebatter

Ved afslutning af forårssamlingen bliver flere medlemmer i Inatsisartuts forespørgselsdebatter drøftet.

Blandt dem er Ataasuts Aqqalu Jeremiassens forespørgselsdebat om at gøre kunst mere acceptabelt i samfundet som et erhverv. Aqqalu Jeremiassen understreger, at kunst og kultur hænger uløseligt sammen. Partiet ønsker at gå væk fra at se på kunstnere som hobbyister.

- Hvis vi tilpasser skattelovgivningen for kunstnere, vil der være mange der kan leve af erhvervet og forsørge sig selv. Hvorfor vil vi så ikke gøre det? Jeg vil blot gentage mig selv, det er muligvis fordi kunst blot bliver set som kulturrelateret, og ikke erhvervsmæssigt, siger han.

Udover kunst, debatterer Inatsisartut forespørgselsdebatter omkring demilitarisering og ulemper samt fordele ved en eventuel demilitarisering.

Som afsluttende debat bliver Charlotte Pikes (IA) forespørgselsdebat om at sælge alkohol i separate kiosker diskuteret. Alkoholsalg har tidligere været til debat i Inatsisartut, hvor det i en periode er blevet gemt bag gardiner i butikker. Senere er åbningstid af alkohol forlænget. Nu ønsker Charlotte Pike at vide, om der er stemning i Inatsisartut til at udskille alkoholsalg fra butikker.

Inatsisartut mødes igen til efterårssamlingen fredag den 23. september 2022, sidste frist for indlevering af forslag fra medlemmer i Inatsisartut bliver den 19. august.