SF afviser ikke at sidde i regering med Løkke - EL siger nej

Ritzau Fredag, 04. november 2022 - 16:56

Der lyder ingen afvisning fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, da hun efter et møde med Mette Frederiksen (S) på Marienborg bliver spurgt, om hun kan sidde i en regering med Lars Løkke Rasmussen (M).

- Jeg går ikke rundt med sådan en inderlig drøm om at være i regering med nogle særlige – og måske ikke særligt Lars Løkke – men det der er fokus for SF – og det er det, vi er gået til valg på – er en rød-grøn regering med fokus på klima og børn, siger hun.

Enhedslisten er mere klar i mælet. Partiet vil ikke være parlamentarisk grundlag for en regering, hvor Løkke er med.

Det siger politisk ordfører, Mai Villadsen (EL) før mødet.

- Afstanden mellem Lars Løkke og Enhedslisten er uendelig lang. Det vil være en kæmpe fejl at give ham en hånd på rattet og muligheden for at træde på bremsen, siger Villadsen blandt andet.

Har været åben om det i valgkampen

Mette Frederiksen er gået til valg på at danne en bred regering over den politiske midte, hvilket ikke ligefrem huer SF-formand Pia Olsen Dyhr eller Villadsen.

Duoen ser helst, at Mette Frederiksen bruger det rød-grønne flertal til at danne en ny regering. Men den socialdemokratiske formand holder fortsat fast i at gøre forsøget med at danne en bred regering.

Socialdemokratiet, Moderaterne og De Radikale er de tre partier, som er gået til valg på at ville danne en regering hen over midten.

Efter mødet hos Mette Frederiksen afviser Mai Villadsen pure, at Enhedslisten kommer til at støtte en regering med borgerlige partier. Hvis det bliver sådan en regering, Mette Frederiksen danner, vil partiet være i opposition.

Kan koste SF livet

Foran Marienborg siger Pia Olsen Dyhr, at SF er villig til at indgå i en regering, men at det afhænger af det politiske indhold.

- Det er ikke en ambition i sig selv. Jeg har prøvet at køre i ministerbil, og så fedt er det ikke at køre i ministerbil, siger hun med henvisning til, at hun tidligere har haft flere ministerposter i Helle Thorning-Schmidts (S) regering.

- Men vi er klar til at indgå i en regering. Det var vi også efter sidste valg, og også på baggrund af det forståelsespapir, vi lavede. Der ville socialdemokraterne ikke have os med. Lad os nu se, hvad der sker.

Flere stemmer i SF's bagland advarer i fredagens Jyllands-Posten om en regering over midten. De mener, at det kan koste SF livet, hvis partiet går ind i et regeringssamarbejde hen over midten.

Det har SF's formand noteret sig.

- Jeg hører de SF'ere, som udtaler sig, at det, de er optaget af, er, at vi skal komme igennem med både klima og børn og unges mistrivsel, og at de har svært ved at se SF gøre det med borgerlige partier.

- Den analyse deler jeg da bestemt. Men det, jeg er optaget af, er, at der er det politiske grundlag, det handler om, siger Pia Olsen Dyhr.