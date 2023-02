Sexologstuderende undersøger: Er der nationale forskel på grunde til genoptagelse af sexliv efter fødsel

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 16. februar 2023 - 07:49

Det er meget forskelligt, hvornår en kvinde genoptager sit sexliv efter en fødsel. Men hvilke grunde og motiver har kvinden i Grønland eller Danmark, og er der forskellige grunde? Det har jordemoder Pernille Weis Lorenzen og overlæge i gynækologi Vibeke Raaby sat sig for at undersøge under deres masteruddannelse i sexologi.

I deres afhandling interviewer de to sexologstuderende både grønlandske og danske kvinder om deres grunde til genoptagelse af sexlivet efter en fødsel.

De kvalitative interviews af grønlandske og danske kvinder fortsætter denne måned, og Vibeke Raaby samt Pernille Weiz Lorenzen oplyser, at resultaterne vil blive diskuteret i deres afsluttende masterafhandling i maj 2023.

- Som fødselslæge og jordemoder mener vi begge to, at forskningen og oplysningen indenfor sex og samliv efter fødsel er underbelyst, og det håber vi, at vores undersøgelse kan være med til at lave om på, siger Pernille Weiz Lorenzen til Sermitsiaq.AG.

Klar erindring

Både Pernille Weiz Lorentzen og Vibeke Raaby har den opfattelse, at grønlandske kvinder genoptager deres sexliv tidligere end danske kvinder fra deres praksis i sundhedsvæsenet. Hvor stor en tidsforskel, der er for genoptagelsen, uddyber de ikke, da de har fokus på grunde og motiver i deres undersøgelse.

De to sexologstuderende interviewer kvinder, mellem to og fire måneder efter de har født om deres lyst og tanker omkring sexlivet efter fødslen.

- Da vi ønsker at undersøge, hvornår kvinder genoptager deres seksuelle aktivitet og særligt deres motiver for genoptagelsen er det nødvendigt at tale med dem, imens erindringen om deres første samleje efter fødslen er tydelig, og imens følelserne, tankerne og overvejelserne forbundet hermed stadig er noget, de husker, siger Pernille Weiz Lorenzen.

Vigtig med deltagelse

Vibeke Raaby og Pernille Weiz Lorenzen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om, hvor mange kvinder der deltager til undersøgelsen, da de kvalitative interviews stadig forgår.

Jordemoderen understreger dog, at det er vigtigt med god deltagelse fra grønlandske kvinder, da der er meget lidt forskning omkring emnet i både Grønland og Danmark.

- Det er meget vigtigt, at de grønlandske kvinder deltager i undersøgelsen, fordi det er den eneste måde, vi kan blive klogere på de tanker og overvejelser, som ligger bag genoptagelsen af sexlivet efter en fødsel i de to lande. Vi er spændte på, om der viser sig forskelle i motiverne for og holdningerne til genoptagelse af sexlivet efter fødsel, siger Pernille Weiz Lorenzen, jordemoder og sexologstuderende i Master.

Den viden, som de to sexologstuderende tilegner sig i undersøgelsen kan bruges af både læger og jordemødre i sundhedsvæsenet og samtidig lede op til mere åbenhed om genoptagelse af seksuelle aktiviteter efter fødslen, mener de to sexologstuderende.