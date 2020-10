Sexisme trives fortsat

Merete Lindstrøm Torsdag, 08. oktober 2020 - 15:59

Sexisme er et problem, der skal italesættes, hvis der skal ske ændringer i samfundet, det mener Naalakkersuisoq for Sundhed og Ligestilling Anna Wangenheim (D)

Den udmelding falder i god jord hos formanden for Ligestillingsrådet i Grønland, Kathrine Bødker.

- Det er tiltrængt, at Naalakkersuisoq for Sundhed og Ligestilling Anna Wangenheim bringer sexisme frem, siger hun til Sermitsiaq.AG

Har selv været udsat for sexisme

Naalakkersuisoq Anna Wangenheim har i en pressemedelelse denne uge understreget hun er glad for at debatten er blusset op i dagspressen, da problemet stadig er væsentligt og aktuelt.

Anna Wangenheim bruger eksempler, hun selv har oplevet, til at påpege at sexisme og sexchikane stadig er allestedsnærværende i samfundet.

Du er kvinde, så det har du ikke forstand på

Du burde egentlig bare sidde på kontoret og se godt ud

Du skal da prioritere dine børn i hjemmet og passe kødgryderne

Plejer du egentlig at have kærester?

- Dette tabubelagte emne skal fortsat italesættes for at bryde accepten af sexisme i dagligdagen, hvis vi på ligestillingsområdet skal kunne rykke os hen mod trygge og lige forhold for landets mænd og kvinder, udtaler Anna Wangenheim.

Kathrine Bødker bakker op.

Regler og love Arbejdstilsynet i Grønland har mulighed for at udstede vejledninger på arbejdsmiljøområdet. Det har de også gjort, dog ikke på sexchikaneområdet, ligesom den gældende bekendtgørelse på området fra 1986 heller ikke omtaler sexchikane. Kriminalloven har en række bestemmelser med relevans for sexchikane, som for eksempel blufærdighedskrænkelse og såkaldt kønslig udnyttelse, og endelig er der Kriminalloven som indeholder paragraffer om ”kønslig udnyttelse”, hvor man kan blive dømt for at misbruge en persons tjenstlige eller økonomiske afhængighed til at skaffe sig sex, eller man kan dømmes for regulær voldtægt. Kilde. Grønlands Ligestillingsråd

- Siden foråret har debatten om sexchikane kørt. Der mærkes en snært af frygt for at bryde tabuet helt i Grønland.

- Derfor glæder det mig, at Anna Wangenheim endnu engang fastslår, at sexismen også er et problem her til lands og at det også er et af de problemer i vores samfund, som vi er nødt til at erkende findes som der skal findes en løsning på at komme til livs, siger Kathrine Bødker.

Mangler lovgivning

- Anna Wangenheim påpeger alle de rigtige ting; jeg vil dog godt understrege, at vi har et massivt efterslæb på den lovgivningsmæssige side af denne sag, tilføjer hun.

Kathrine Bødker forklarer, at der er flere typer af lovgivning og regelsæt, der omhandler sexchikane, eksempelvis ligestillingsloven, kriminalloven og arbejdsmiljøreglerne.

Kathrine Bødker mener, det kan være vanskeligt at vide, hvor man skal henvende sig, hvis man udsættes for en form for sexchikane. Derfor har Ligestillingsrådet en række anbefalinger til de ansvarlige politikere.

- For det første bør det gøres tydeligt for enhver, hvor man kan henvende sig, hvis man udsættes for sexchikane, uanset om det er på arbejdspladsen, i foreningslivet, i undervisningssammenhæng eller andre steder”, siger rådets formand Kathrine Bødker,

Mere data og retningslinjer på jobbet

Hun efterlyser for det andet mere data på området, så det er tydeligt, hvor mange sager der er, og hvor mange der bliver anmeldt til politiet.

- For det tredje er det tilsyneladende ikke undersøgt, hvor stort problemets omfang er på arbejdsmarkedet. Det foreslår vi, at man kunne afdække eksempelvis i forbindelse med en opdatering af de forskellige regler og lovgivning.

Anna Wangenheim opfordrer i sin udtalelse virksomhedsledere til at tage ansvar for medarbejdernes trivsel på området.

- Det er et ledelsesmæssigt ansvar at tage hånd om årsagerne til eventuel mistrivsel på arbejdspladsen, herunder hindre sexisme eller sexchikane. Det kunne blandt andet ske ved at udarbejde en tydelig sexchikanepolitik, der kan modvirke dysfunktionel arbejdskultur, mener hun.