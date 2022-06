Sexdømte i behandling

Redaktionen Onsdag, 15. juni 2022 - 16:14

- Behandling er tvingende nødvendig.

Sådan lyder det fra Mimi Karlsen, naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed (IA) i et indlæg, bragt i AG.

Det skriver avisen AG.

Her argumenterer hun for, at udover strenge foranstaltninger er det også nødvendigt at tilbyde behandling til personer, der har begået seksuelle overgreb mod børn og unge. Ellers får vi ikke brudt cirklen af overgreb mod grønlandske børn og unge, understreger naalakkersuisoq.

Siden starten af året har anstalten for domfældte i Nuuk indledt projektet ”Inussuk,” der tilbyder såkaldte motivationsprogrammer for domfældte, som afsoner domme for seksualforbrydelser.

- Indtil videre er der 12 domfældte, der enten er påbegyndt, eller er færdige med motivationsbehandlingen, oplyser anstaltsleder Peter Fomsgaard til AG.

