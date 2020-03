Sexchikane: Inatsisartut vil lave etiske retningslinjer

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 06. marts 2020 - 17:45

Formanden for Inatsisartut Vivian Motzfeldt oplyser, at arbejdet med at lave de etiske retningslinjer vil ske i et samarbejde med partierne.

- Formandskabet har med bekymring fulgt den seneste uges debat, omkring flere sager der omtales i pressen omkring krænkende adfærd, fremgår det af en pressemeddelelse fra Formandskabet.

- Formandskabet ønsker i den forbindelse at slå helt fast, at loven om ligestilling af mænd og kvinder skal iagttages og overholdes alle steder i samfundet og naturligvis også under rammerne under Inatsisartut. Formandskabet tager helt generelt afstand fra enhver form for krænkende adfærd mellem borgere, fastslåes det.

Stor arbejdsplads

I meddelelsen fra Vivian Motzfeldt påpeges det, at Inatsisartut rummer en administration for de folkevalget medlemmer af Inatsisartut samt syv private foreninger, som de politiske partier udgør, og som styrer hver deres egne indre anliggender.

- Inatsisartut er således en stor arbejdsplads med mange forskellige selvstændige juridiske enheder, understreges det.

- Det er derfor vigtigt for formandskabet at fastslå, at både medarbejdere og de folkevalgte under Inatsisartut, skal kunne arbejde under trygge forhold og passe på hinanden og udvise respektfuld adfærd over for hinanden, fastslår Formandsskabet og henviser til loven om ligestilling af mænd og kvinder.

Afslutningsvis bliver det understreget, at Formandsskabet fortsat vil behandle alle sager, der foreligges ”uanset i hvilken form de indbringes for Formandsskabet”.

- Formandskabet vil dog også værne om personsager og enkeltsager som ikke er egnet til drøftelse i offentligheden, hedder det i pressemeddelelsen, som er underskrevet af Vivian Motzfeldt.