Seværdig meteorit fundet ved Pituffik

Ifølge Grønlands Nationalmuseum er der fundet over 320 fragmenter af Kap York-meteoritten.

Andre og større stykker af meteoritten er udstillet rundt omkring i verden.

De fleste er mindre fragmenter eller udført fra Grønland, før man fik nogen lovgivning på området.

Mest berømt er den såkaldte 34 tons tunge Ahnighito-meteorit, der er udstillet American Museum of Natural History i New York, imens nogle læsere måske har hørt om eller set den "kun" 20 ton tunge Agpalilik meteoritten på Geologisk Museum i København.

Kap York Meteoritterne, der blev dannet ved et sammenstød mellem to asteroider for 650 millioner år siden og faldt over Nordgrønland, måske i forbindelse med det voldsomme asteroidenedslag, der skabte det 31 km brede, nyfundne Hiawatha-krater under isranden i Inglefield Land.

Dette asteroidenedslag fandt formentlig sted indenfor de sidste 2,6 mio år og er således nok yngste store nedslag i jorden historie.

Kilde: Grønlands Nationalmuseum og Arkiv