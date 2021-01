Servicevirksomheder til råstofbranchen i krise

redaktionen Fredag, 15. januar 2021 - 08:32

Det er alene turistbranchen, der siden 1. oktober 2020 har kunne søge om økonomisk støtte, fordi de ifølge Naalakkersuisut anses for at være de eneste, der er i akut nød som følge af nedlukninger og fraværet af udlændinge i Grønland. Men de grønlandske virksomheder, der de senere år har specialiseret sig i at servicere råstof branchen med lokalkendskab, logistik og medarbejdere står midt i et totalt kollaps.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Xploration Services er landets største logistikvirksomhed, og har blandt andet stået for logistik og medarbejderrekruttering, når store selskaber som North American Nickel, Anglo American og London Mining har været i landet. Selskabet lå til at få det bedste år nogensinde, indtil corona lammede branchen.

Forfærdeligt år

– 2020 har været et ganske forfærdeligt år, hvor vi har sagt farvel til stort set alle medarbejdere. Vi har slet ikke været omfat tet af de statslige hjælpepakker. I foråret kunne vi godt søge om et støttebeløb på 20.000 kroner om måneden per medarbejder, og da jeg havde fem medarbejdere var det 100.000 kroner, siger Martin Sandy Shalmi til avisen Sermitsiaq.

- Dertil kunne jeg få 23.000 i omsætningstab. Det vil sige 123.000 – hvis jeg vel og mærke beholdt mine medarbejdere. Men med støtte havde jeg stadig udgifter for 227.000 kroner om måneden. Så det var begrænset, hvad jeg kunne bruge det til. Vi var i stedet nødt til at afskedige medarbejdere og lægge virksomheden i dvale, siger partner og formand for Xploration Services, Martin Sandy Shalmi.

Læs hele historien i ugens udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: