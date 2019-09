Vi skal have servicekontrakten tilbage

redaktionen Lørdag, 14. september 2019 - 14:29

Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, kirke og Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger mødtes tirsdag i denne uge med flere højt stående politikere og embedsmænd i Washington DC, USA, oplyser selvstyret til avisen Sermitsiaq.

Flere medlemmer af Senatets ”Arctic Caucus”, et politisk forum blandt senatorer, mødtes med Ane Lone Bagger for at diskutere mulige samarbejdsområder. Emner som turisme, råstoffer og uddannelse samt forskning blev diskuteret, og der var en tydelig interesse for Grønlands synspunkt på den geopolitiske udvikling.

Vigtigt for landet

Et af de vigtige budskab under møderne med Washington politikere og embedsmænd var servicekontrakten i Pituffik. Her påpegede naalakkersuisoq for blandt andet udenrigsanliggender, at Pituffik kontrakten må tilbage til de lokale virksomheder.

- Vi kan mærke nu, at både politikere og embedsmænd er ved at få en forståelse for hvor vigtig servicekontrakten er for Grønland, særligt fordi det er os som lægger land til basen. Så servicekontrakten er vigtig som symbol på gensidig nytte for Grønland, og det er de ved at forstå, også på højeste sted, påpeger Ane Lone Bagger blandt andet over for Sermitsiaq.

