Servicekontrakt Pituffik: Permagreen afventer de sidste formalia

Merete Lindstrøm Tirsdag, 20. december 2022 - 11:59

Administrerende direktør i Permagreen Greenland og Inuksuk A/S, Jeppe Steffensen, er godt tilfreds med udfaldet, men også noget tilbageholdende endnu.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er meget glade og tilfredse med det her. Afgørelsen er fortsat meget ny for os, så nu skal vi have mulighed for at sætte os ned med kunden og få formalia på plads, inden der sker så meget mere.

Meget mere end det, bliver sløret ikke løftet endnu.

- Vi er lettet efter et langt forløb og en proces, der er endt til vores fordel. Jeg vil gerne svare på spørgsmål om det videre forløb men af respekt for kunden og processen er vi nødt til at afvente, at formalia er på plads først, slår direktøren fast.

Ledelsen fortsætter som nu

Han vil dog gerne oplyse, at ejerforholdene og direktionen for Inuksuk, er på plads og at han fortsætter som administrerende direktør med Thomas Kofod Bentsen som bestyrelsesformand. Vectrus har to poster i bestyrelsen, mens Permagreen har tre, hvoraf direktøren selv udfylder den ene.

Hos konkurrenten til servicekontrakten er MT Højgaards administrerende direktør Peter Kofoed ikke overraskende ærgerlig over udfaldet.

- Min umiddelbare reaktion er at jeg er ked af det og skuffet. Det vi gør nu er, at vi skal have en debriefing med US Air Force, hvor vi forhåbentligt bliver klogere på, hvorfor det ikke blev os.

Det er muligt for virksomheder, der har været med i udbuddet at klage over afgørelsen, når man har været til debriefing.

- Det amerikanske selskab (Vectrus, red.) har jo kontrakten i dag og har fundet denne her model med Inuksuk for at leve op til kravene i udbuddet. Vectrus bød også selv i samme regi som de har i dag og har sideløbende kørt en retssag i USA, som først er blevet afgjort i sidste uge.

Hvorvidt et af de tre selskaber, der ikke er blevet tildelt kontrakten vælger at klage, er ikke kommet frem endnu og direktøren kan ikke svare på, om det bliver aktuelt for Greenland Contractors, før debriefingen er overstået.

MT Højgaard har fået amerikanere i ejerkredsen

Vectrus er gået rettens vej i håb om at få omgjort de regler, der er sat op for udbuddet om ejerkreds og krav til, hvor ledelsen af et firma, der byder skal have. De tabte ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger sagen for et par uger siden, og kunne dermed ikke selv få tildelt kontrakten i henhold til de gældende retningslinjer for udbuddet.

Ligesom Vectrus har indgået samarbejde med et grønlandsk firma i Inuksuk, så har MT Højgaard også et amerikansk firma i ejerkredsen. Ifølge CVR-registret så eje PAE Government Services Inc. omnkring 25 procent af det nyetablerede selskab Greenland Contractors JV A/S.

PAE Government Services Inc hører hjemme i Arlington USA og leverer ifølge Bloomberg.com professionelle ingeniørtjenester inklusiv vedligeholdelse af militære fly og køretøjer, infrastruktur, softwareløsninger, logistik og basesupporttjenester.