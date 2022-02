Serveringssteder kan nu holde længe åbent

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 02. februar 2022 - 11:02

Bekendtgørelsen om restriktioner for serveringssteder, der har været gælder for hele landet er er udløbet natten til i dag.

Det betyder, at barer, cafeer og restauranter der udskænker alkohol nu kan have normale åbningstider i de kommuner der ikke har et midlertidigt alkoholforbud.

Det betyder, at cafeer, restauranter og barer kan holde normal åbningstid, og ikke holde lukket i tidsrummet 22.30-05.00 som bekendtgørelsen har foreskrevet.

To kommuner serverer alkohol

For Avannaata Kommunia, der ikke har anmodet Naalakkersuisut om at indføre et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i kommunen, kan serveringssteder nu holder længe åbent.

I Qeqqata Kommunia åbnes salg og udskænkning af alkohol fra i dag den 2. februar efter tre ugers midlertidigt forbud.

Tre kommuner, Kommune Qeqertalik, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq har fortsat midlertidigt alkoholforbud frem til og med den 9. februar. Flere barer har valgt at holde lukket under alkoholforbuddet.

Det midlertidige forbud skulle sikre mindre smittespredning og færre opgaver til politi og sundhedsvæsenet i de kommuner, der alle oplever flere sygemeldinger på grund af coronavirus.