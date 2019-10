Sermitsiaq.AG ramt af teknisk nedbrud

Redaktionen Torsdag, 03. oktober 2019 - 13:33

Klokken 12.34 blev Sermitsiaq.AG ramt af et sjældent nedbrud, der betød, at læserne ikke kunne tilgå vor nyhedshjemmeside.

- Det er yderst sjældent, at vi oplever nedbrud i det driftsmiljø, som vi er koblet op på, oplyser digital redaktør Jørgen Schultz-Nielsen, Sermitsiaq.AG.

- Og det er naturligvis ekstra beklageligt, at det sker lige netop på et tidspunkt, hvor vi typisk har flest besøgende.

Nedbruddet varede knap en time.

- Jeg vil spare læserne for en forklaring, som ofte er uforståelig for os, der ikke er it-kyndige. Men jeg er glad for, at alarmklokken straks lød i driftscenteret, da vi var nede, så teknikkerne kunne få fejlen rettet hurtigst muligt, siger den digitale redaktør, der beklager nedbruddet over for læserne og annoncørerne.