Sermitsiaq.AG ansætter ny direktør

Masaana Egede kommer fra en stilling som koncern-kommunikationschef i Royal Greenland og har tidligere været radiochef i KNR, Grønlands Radio.

Han er uddannet journalist men har allerede som ung haft sin gang i Mediehusets salgsafdeling.

Masaana Egede afløser Christian Schultz-Lorentzen, der tilbage i april valgte at sige op efter 10 år som adm. direktør og chefredaktør for AG. Dengang lød det, at han ville have sidste officielle arbejdsdag den 28. februar 2024, men den nye direktør begynder altså allerede 1. september i år.

Skal sparke ny strategi i gang

Den nye adm. direktør og chefredaktør ser frem til at videreudvikle den strategi, som Sermitsiaq.AGs bestyrelse besluttede tidligere i år. Det planlægger han at gøre ved i høj grad at inddrage medarbejderne, fortæller han.

- Jeg ser Mediehuset Sermitsiaq.AG som det stærkeste og mest skarpe mediehus i landet, og jeg brænder for journalistik og den opgave, som Sermitsiaq.AG har, siger han og fortsætter:

- Jeg glæder mig til - sammen med medarbejderne - at udvikle journalistikken og mediehuset, så det træder ind i fremtiden og også fremover bevarer sin styrke og relevans for hele den grønlandske befolkning.

Skal sikre Mediehusets rolle i samfundet

Formanden for Mediehusets bestyrelse, Lars Vesterløkke, påpeger, at Masaana Egede både har lang redaktionel erfaring, ledelseserfaring og kommerciel erfaring.

- Og så er han funderet i grønlandsk kultur, kan tale både grønlandsk og dansk og har et strategisk overblik. Han er derfor den helt rigtige til at stå i spidsen for den udvikling, der skal til for, at Sermitsiaq.AG overlever og fortsat spiller den vigtige rolle, som et solidt, uafhængigt mediehus har i et demokratisk samfund.