Sermitsiaq-afsløring får borgmester til at beklage

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 28. februar 2020 - 11:39

Borgmester Palle Jerimiassen beklager via et Facebook-opslag, at han tilbage i 2018 fik kommunen til at betale for flybilletter til hans kone og barn.

- Set i bakspejlet skulle jeg have været langt mere opmærksom på, at dette ikke var den korrekte fremgangsmåde, men nu er det sket – det beklager jeg inderligt. Jeg erkender at fejlen er min, og jeg vil her pointere, at det ikke kommer til at ske igen, skriver borgmesteren, der samtidig proklamerer, at han har i sinde at melde Sermitsiaq til Pressenævnet.

Et års afdækning

Det tog Sermitsiaq mere end et år at afdække sagen, efter at Avannaata Kommunia i månedsvis nægtede at ligge inde med bilag fra ferierejsen til København.

Det fremgår af avisens afdækning, at kommunen først den 8. marts 2019 kræver pengene tilbagebetalt. Avisens aktindsigts-begæring blev sendt den 24. februar.

Automatisk løntræk

Ifølge Formandens Departement, der fører tilsyn med kommunerne, burde kommunen have lavet et automatisk træk via borgmesterens løn allerede den 1. december og ikke rykke ham for betaling flere måneder senere.

Palle Jerimiassen mener, at Sermitsiaqs overskrift – Borgmester truet med inkasso – er misvisende og usand, hvilket er årsagen til, at han klager til Pressenævnet.

