Sermiligaaq-sagen: Sag om dødsvold for retten

Lørdag den 1. januar 2022 vågnede Grønland op til den triste besked om et muligt drab i bygden Sermiligaaq ved Tasiilaq. Det skriver avisen AG.

Nu, godt fire måneder senere, ser der ud til at komme en afslutning i sagen, der rystede ikke mindst den hårdt prøvede lokalbefolkning i østgrønland, som to dage senere yderligere måtte erfare, at en mand i Tasiilaq efter politiets mening var blevet dræbt af sin samlever. De to sager fik de kommunens sociale myndigheder til at sætte kriseberedskabet i gang og blandt andet sende en psykolog til Sermiligaaq.

Det var den første januar klokken 13.57, at en pressemeddelelse om det mulige bygdedrab tikkede ind fra politiet, som tidligt om morgenen var rykket til bygden med en helikopter. Efterforskningen havde tilsyneladende hurtigt givet pote, og politiet havde derfor samme formiddag kunne anholde en 18-årig mistænkt, der senere på dagen blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drab på en 42-årig mand.

Politiet oplyste i pressemeddelelsen, at de to mænd var i familie med hinanden.

Fra drab til vold

Torsdag er retten sat i Tasiilaq ved Sermersooq Kredsret.

I de fire måneder, der er gået, har anklagemyndigheden ændret tiltalen, så den 18-årige ikke længere står anklaget for drab, men for vold med døden til følge. Tiltalen har betydning for den eventuelle foranstaltning, såfremt manden kendes skyldig i anklagen.

