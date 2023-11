Nybrud i Sermersooq: Samlet kommunalbestyrelse står bag budget

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 08. november 2023 - 13:46

Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Siumut, Naleraq og løsgænger Storm Ludvigsen i Kommuneqarfik Sermersooq har givet håndslag på næste års budget for kommunen. Det er et historisk samarbejde, påpeger Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

At samtlige partier kan blive enige om en budgetaftale står i stor kontrast til sidste års forhandlinger, hvor både Demokraatit og Siumut følte sig forbigået, mens borgmester Avaaraq S. Olsen påpegede, at samarbejdsparternes og oppositionens ønsker ikke var i tråd med hinanden.

I år er der dog opnået enighed mellem partierne:

- Aftalen bygger på en fælles forståelse af, at alle familier skal have adgang til rettidig og kvalificeret hjælp, at børn kan afleveres trygt i daginstitutionerne, og at ældre borgere sikres en værdig alderdom. Derudover vil der blive indført loft for sagsbehandlingstiden, hvilket vil sikre en mere effektiv og borgerrettet service, skriver kommunen.

Udtaler i samme lyse toner

Der er altså nye og lysere toner blandt kommunalpolitikerne, der har nået en løsning, som alle kan være med til.

Borgmester Avaaraq S. Olsen glæder sig over, at hun har kunnet samle alle medlemmer i kommunalbestyrelsen til budgetaftalen.

- Aftalen er et bevis på, at når vi står sammen, kan vi skabe en stærk og bæredygtig fremtid for alle vores borgere, siger hun.

Demokraatits Justus Hansen, der sidste år udtalte, at partiet følte sig forbigået oplever nu, at medlemmerne nu går sammen, i samme retning:

- Vi vil fortsætte vores arbejde for at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsklima. Med denne budgetaftale forpligter vi os til at skabe de bedste rammebetingelser for virksomhederne, hvilket vil fremme vækst og sikre, at Kommuneqarfik Sermersooq er en attraktiv placering for både nuværende og fremtidige investeringer, siger Justus Hansen.

Også Siumuts Dorthe-Marie Mogensen-Fontain mener, at samtlige partier kan løfte i flok. Partiet var særdeles kritisk sidste år, og kritiserede forhandlingerne for at være fem minutters orienteringsmøder.

- Vi er meget tilfredse med de konkrete planer for de mindre byer i dette års budget. De vil sikre, at vækst og udvikling ikke kun er centreret omkring hovedstaden, men at alle dele af vores kommune bliver løftet, siger gruppeformand Dorthe-Marie Mogensen-Fontain.

God start på livet

Aftalen indeholder en klar erkendelse af, at der er alt for lange ventelister til daginstitutioner, og at der mangles kvalificeret arbejdskraft i vuggestuer og børnehaver.

Kommunalpolitikerne er enige i, at der skal langt mere opkvalificering af de ansatte i vuggestuer og børnehaver.

- Budgetforligspartierne beslutter, at der skal fortsættes med opkvalificering og efteruddannelse af det ufaglærte personale, der hver dag gør en solid indsats rundt omkring i kommunens institutioner. Med en opkvalificering vil de ikke blot kunne løfte et endnu større pædagogisk ansvar. De vil også være eksempler på, at der er muligheder og fremtid på arbejdsmarkedet indenfor det pædagogiske område.

Kommunalbestyrelsen er endvidere nået frem til, at der skal igangsættes en analyse af børn, der går i folkeskolerne i kommunen.

En analyse af folkeskoleområdet skal blandt andet besvare spørgsmål som hvilken baggrund eleverne har, og hvordan fordelingen i forhold til diagnoser er i de forskellige skoler. Elevernes udvikling skal også trackes i analysen.

- Dertil ønsker forligsparterne fokus på skolevægring, kommunen skal altid arbejde for at fremme børns lyst til at gå i skole. Kommuneqarfik Sermersooq skal ligeledes altid sikre sig at undervisningspligten overholdes; også når børn og unge anbringes på døgninstitutioner.