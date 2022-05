Sermersooqs beredskabschef skal på pension

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 10. maj 2022 - 17:00

Knud Petersen været brandmand i Nuuk siden siden 1. juli 1979, mens han har fungeret som beredskabschef siden 1993.

30. september bliver hans sidste arbejdsdag, da han skal på pension.

- Jeg besluttede at gå på pension i januar-februar-måned, og det har langt fra været en nem beslutning. Jeg vil helt sikkert savne min arbejdsplads, siger han til Sermitsiaq.AG.

En stor familie

Han er stolt af at have været med til at udvikle brandvæsenet gennem de seneste mange år.

- Vi er ligesom en familie, hvor vi har et tæt kammeratskab. Der har været stor udvikling inden for uddannelsen af brandmænd i hele landet. Det har været vigtigt, at vi skulle følge med i udviklingen af værktøjerne samt i de almene grundkompetencer i hvervet. Og nu venter vi spændt på, at flytte til den nye brandstation, fortæller Knud Petersen.

Tæt bånd

Han har været med til at uddanne mange brandmænd fra forskellige byer, og derfra fået et tæt bånd til mange brandmænd landet over.

- Jeg har mødt folk fra Qaanaaq til Ittoqqortoormiit, og jeg vil helt sikkert savne alle dem, der har været inde over brandvæsenet. Jeg kommer dog helt sikkert til at besøge brandstationen, når jeg er gået på pension. Jeg har ikke rigtig tænkt tanken om, at det snart er slut. Så det bliver svært at forlade alle. Det kan være, at jeg vender tilbage her, når jeg har slappet af i 14 timer, griner han.

To voldsomme brande

Det, han tydeligst husker, er de to alvorlige brande af Brugseni i bymidten samt branden af rådhuset i starten af 1980'erne.

- Her fik vi hjælp fra lufthavnens brandbiler, da Brugseni var i brand. Vi var virkelig på dupperne, da Brugseni ligger jo tæt på tankstationen, hvor vi var nødt til at handle hurtigt. De to var voldsomme brande, som jeg husker tydeligst, siger han.

Uddannelse

Jes Damgaard Andersen bliver ny beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq, når Knud Petersen går på pension.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at han bliver taget godt imod, da vi har et godt kendskab til Jes Damgaard Andersen. Jeg håber, at uddannelsen som brandmand bliver flyttet til Grønland, så man ikke længere behøver at tage til Danmark. Grundkurset bliver gennemført her i Grønland, mens holdleder samt indsatsleder-uddannelsen foregår i Danmark. Jeg håber, at hele uddannelsen flyttes hertil, da mange ikke gennemfører uddannelsen i Danmark, påpeger Knud Petersen.

Tiden må gå langsomt

Til juli bliver han 68 år, og derfra vil hans sidste arbejdsdag komme tættere på.

- Jeg håber, at tiden vil gå så langsomt som overhovedet muligt. Jeg har haft mange oplevelser gennem årene, både gode og mindre gode. Men de gode oplevelser overstråler alle de ting, vi har oplevet. Det bliver et stort savn af mine kollegaer. Jeg håber lidt på, at jeg får mulighed for at være med, når alarmen starter, griner Knud Petersen.