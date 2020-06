Sermersooq: Rejselegater uddelt

Merete Lindstrøm Mandag, 01. juni 2020 - 15:38

Hvert forår uddeler Kommuneqarfik Sermersooq rejselegater. Det har de også gjort i år til trods for de lidt mere begrænsede muligheder for at rejse ud af landet, som er opstået på grund af coronasituationen. Kommunen har dog valgt at forlænge ansøgningsfristen med en måned for at give flere borgere mulighed for at søge.

Mange ansøgere

Kommunen oplyser, at der i år er afsat 570.000 kroner til rejselegater. Kommunen har modtaget 70 ansøgninger om rejselegater for i alt 1.4 millioner kroner.

- De mange ansøgninger betyder, at det igen har været nødvendigt at foretage benhårde prioriteringer. Alle borgere i Kommuneqarfik Sermersooq har haft mulighed for at ansøge, og børnefamilier samt mindre bemidlede, der ikke har været ude at rejse i fem år, har haft førsteprioritet, oplyser kommunen.

Skal forebygge isolation

Hver ansøgning er blevet grundigt behandlet af bestyrelsen for rejselegater. 32 ansøgere har fået legatet, og alle ansøgere får direkte besked.

- Bestyrelsen anbefaler, at bruge støtten til at rejse her i landet, da der for tiden er begrænsninger for rejsemuligheder ud af landet, og der er ikke mulighed for, at rejsetilskuddet flyttes til næste år.

Kommunnen oplyser ,at formålet med legatet blandt andet er at forebygge negative konsekvenser ved isolation og bidrage til et mere internationalt udsyn ved at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i og uden for Grønland.