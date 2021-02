Sermersooq: Her skal det nye forbrændingsanlæg ligge

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. februar 2021 - 07:40

Adskillige virksomheder i Nuuk var stærkt kritisk over for en placering af det nye forbrændingsanlæg på Fyrø og nær den nye atlanthavn. Nu indstiller Forvaltningen for Anlæg og Miljø efter samråd med affaldsselskabet Esani A/S en anden placering, fordi en række forhold har ændret sig.

Forvaltningsdirektør Hans Henrik Winther Johannsen ridser i en indstilling til udvalgspolitikerne fem forhold op, der belyser, hvorfor man foretrækker en placering, hvor der allerede er en forbrænding.

- De allerede etablerede faciliteter til den eksisterende forbrænding kan i højre grad udnyttes i forbindelse med overgangen til det nye og miljørigtige forbrændingsanlæg, lyder et af argumenterne. Og det eksisterende fjernvarmenet kan udnyttes optimalt, og man vil sammentænke Buksefjordsenergien med overskudsenergien fra det nye forbrændingsanlæg.

Sparer penge på byggemodning

Forvaltningen har imidlertid nogle helt andre argumenter, der egentlig ikke vedrører forbrændingsanlægget, men sikrer, at hovedstaden har byggemodnede arealer nok til erhvervsgrunde.

Når nu Fyrø ikke skal have et forbrændingsanlæg vil man i stedet flytte oplag af både og containere fra Isuliffik i Qinngorput og ud på halvøen. Den manøvre sikrer, at der frigives ”et betydeligt antal kvadatmeter til erhverv”, påpeger forvaltningsdirektøren.

- Kommunen får mest gavn af at flytte oplag til anden lokation som endnu ikke er byggemodnet i forhold til el, vand og varme, understreges det i sagsfremstillingen. Da Isuliffik-området allerede er byggemodnet vil kommunen blive mindre udfordret økonomisk i forbindelse med byggemodning.

Tættere på boligområde

Det bliver oplyst, at det nye forbrændingsanlæg skal placeres i et nyt byggefelt op ad den nuværende forbrænding, som kan fungere under anlæggelsen af den nye.

At det nye og mere moderne forbrændingsanlæg nu skal fungere tættere på bolig- og erhvervsområdet, anser forvaltningen ikke som noget problem.

- Et moderne og miljørigtigt forbrændingsanlæg kendetegnes ved at anlægget skal overholde skrappe miljøkrav, skriver Hans Henrik Winther Johannsen og henviser blandt andet til Danmark, hvor forbrændingsanlæg etableres ”i umiddelbar nærhed af større erhvervsområder eller boligbyggeri, således energien fra forbrændingsanlæggene kan udnyttes som bærdygtig energi for omkringliggende boliger og virksomheder”.

Det videre forløb

Der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, som skal i høring. Allerførst skal forslaget, hvis udvalgspolitikerne godkender indstillingen, sendes til godkendelse i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Udvalget for Anlæg og Miljø skal mødes den 15. februar.