Sermersooq: Ny afdeling skal sikre overholdelse af regler

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. januar 2023 - 13:47

En række sager om rod i administrationen og ulovlige beslutninger har hjemsøgt Kommuneqarfik Sermersooq gennem de senere år.

Kommunen er derfor i gang med et større oprydningsarbejde og nu varsles et tiltag, der skal forhindre nye problemer.

På kommunens hjemmeside oplyses det, partierne IA og Naleraq, som har flertallet og borgmesterposten, foreslår oprettelsen af en ny afdeling kaldet Kvalitetsafdelingen, der skal bestå af tre til fire medarbejdere.

Afdelingen skal sikre, at der ikke opstår nye brud på regler.

- Kvalitetsafdelingen skal yde faglig bistand til de enkelte forvaltninger, og sørge for at der bliver oprettet interne kvalitetsstyringssystemer, der sikrer, at vores service lever op til de politisk besluttede kvalitetsstandarder og lovgivning.

- I de seneste år er der begået for mange dumme fejl, og svækket kommunes muligheder for at arbejde for borgerne, udtaler borgmester Avaaraq Olsen (IA).

Den nye afdeling skal hvert kvartal informere kommunalbestyrelsen om dens fremskridt og status for regeloverholdelse i kommunen. Forslaget om oprettelse af afdelingen skal forelægges kommunens økonomiudvalg.