Sermersooq: Krydstogtturisterne skal underholdes

redaktionen Onsdag, 24. juli 2019 - 09:09

Hver sommer fyldes de grønlandske have med krydstogtskibe, der alle er fyldt med turister der ønsker at opleve hvad Grønland har at byde på.

- Men når krydstogtskibene lægger til i Nuuks havn er der ikke altid mulighed for turisterne at opleve de grønlandske traditioner der har så stor en plads i kulturen, nemlig kajakvending, trommedans og maskedans. Det vil Kommuneqarfik Sermersooq gøre noget ved.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Næste måned

Kommunens Kultur- og Eventafdeling har nemlig igangsat et projekt, der vil opføre pop-up events i kolonihavnen når de helt store krydstogtskibe anløber i Nuuks havn.

- Her vil der være mulighed for både turister og lokale at komme ned til Nuutoqaq (Nuuk lokalmuseum) i kolonihavnen, og se, og opleve den grønlandske kultur firsthand. Med traditionelle optrædener og mulighed for at møde lokale grønlandske kunsthåndværkere, kan man som udefrakommende rigtig komme ind under huden på de store grønlandske følelser, fremhæves det.

Indtil videre er det kun de helt store krydstogtskibe med over 1000 passagerer, der får lov til at ligge i havn til disse pop-up events.

- Dette skyldes et ønske om at få et indblik i interessen for eventet, inden det bliver tilgængeligt for de mindre krydstogtskibe, lyder det.

Det forventes, at projektet skydes i gang i august.