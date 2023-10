Sermersooq: Inuit Ataqatigiit i samarbejde med Demokraatit - igen

Jensine Berthelsen Onsdag, 04. oktober 2023 - 16:19

Først var det Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq, der lovede hinanden tro samarbejde frem til 2025. Men i april 2022 blev Demokraatit skubbet ud efter længere tids uenighed om styringen af landets største kommune.

IA og Naleraq skrev efterfølgende under på et samarbejdsaftale, der skulle holde frem til 2025.

Nu er Naleraq smidt på porten, og IA har igen fundet sammen med D.

Demokraatit og Inuit Ataqatigiit har nemlig indgået en samarbejdsaftale.

Om aftalen, der gælder for perioden 2023-2025, siger parterne, at der lægges vægt på at skabe holdbarhed i samfundsøkonomien og ruste kommunen til fremtidige udfordringer og muligheder.

IA/D-aftalens Hovedpunkter: Bæredygtig økonomi og vækst

Øget velfærd og beskæftigelse for alle

Social ansvarlighed og trivsel

Aktivt liv og inklusion af de ældre borgere

Udvikling af by og bosteder

En samlet og velfungerende infrastruktur

Fælles udvikling af klima- og miljøpolitik

Fiskeri og fangst

Folkeskolen og daginstitutioner

Bevarelse og udvikling af kultur

Idrætspolitik og facilitetsstrategi

Tryghed, forebyggelse og forældreinddragelse

Justus: Vi kan opnå store ting

Demokraatit og Inuit Ataqatigiit har samarbejdet i størstedelen af Kommuneqarfik Sermersooqs levetid, og de to partier ser frem til at genoptage dette samarbejde:

Gruppeformand for Demokraatit, Justus Hansen:

- Vi er utroligt glade for at genoptage vores koalitionssamarbejde med Inuit Ataqatigiit. Selvom vi ikke har været i koalition det seneste år, har vores tidligere tætte samarbejde i kommunalbestyrelsen vist, at vi sammen kan opnå store ting. Vi ser frem til at fortsætte dette arbejde og skabe en endnu bedre fremtid for alle vores borgere.

Gruppeformand for Inuit Ataqatigiit, Juuaka Lybert:

- Denne aftale peger fremad. Vi er enige om, hvilken retning kommunen skal udvikle sig i. Jeg er overbevist om, at dette fornyede samarbejde vil bære frugt.

Borgmester Avaaraq Olsen fra Inuit Ataqatigiit:

- Jeg er meget glad for denne nye koalition. Vores tidligere samarbejde i kommunalbestyrelsen har lagt et solidt fundament, og selvom vi har haft et år uden koalition, er jeg sikker på, at vi nu kan fortsætte det gode arbejde. Jeg ser frem til at lede dette fornyede samarbejde og skabe forbedringer for vores borgere.