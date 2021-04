Sermersooq: IA laver aftale med D og N

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 16. april 2021 - 14:24

Inuit Ataqatigiit underskriver i dag en samarbejdsaftale med Demokraatit og Naleraq i Kommuneqarfik Sermersooq efter halvanden ugers forhandlinger. Dermed sikrer Charlotte Ludvigsen sin post som borgmester i kommunen.

- Jeg forventer, at vi får et godt samarbejde med alle partierne de næste fire år. Selvom demokraatit stoppede deres samarbejde med os i 2019 har der altid været et godt uformelt samarbejde, jeg forventer samme engagement de næste fire år, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Justus Hansen (D) er glad for at samarbejdet kan fortsætte.

- Jeg er glad for, at vi har inkorporeret mange af de aftaler, vi allerede har i budgetforliget fra sidste år, siger han under præsentation af den nye aftale.

Naleraq føler sig hørt i forhandlingerne og er positive over udsigten til samarbejdet.

- Blandt andet har vi bragt ønsker fra Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Paamiut med til bords. Vi er glade for den lydhørhed, der har været og glæder os til at samarbejde om kommunen, siger Pele Brober (N).

Parterne udgør 13 ud af 19 medlemmer i kommunalbestyrelsen i hovedstadskommunen.

De tre parter underskriver en aftale med overskriften ”Vækst – Tryghed – Udvikling”.

Og de tre partier er enige om flere politiske grundlag, som de vil arbejde med de næste fire år, for at opnå en god udvikling for hovedstadskommunen.

Fokusområderne er følgende:

Retten til en bolig

Et godt sted for familier

Folkeskolen og daginstitutioner samt flere og bedre kommunale institutioner

Et væsentligt og aktivt liv for vores ældre

Tidssvarende tilbud til børn og unge

Tilbud til personer med handicap på alle områder

Vækst i balance

By- og bygdeudvikling

Grøn kommune

Sermersooq – kulturens, idrættens og mangfoldighedens kommune

Især boliger har fyldt meget på den politiske arena i Kommuneqarfik Sermersooq det seneste års tid. Blandt andet har Charlotte Ludvigsen udtalt ved valgkampens start, at IA vil arbejde for at bygge 1850 almene boliger i Nuuk og flere andre i de resterende byer i kommunen. Men også forhold for børnefamilier, daginstitutioner og personer med handicap fylder en del i den aftale, der skal gælde i 2021-2024.

Hvorvidt, hvem bliver viceborgmester og hvem udvalgsformændene bliver, vil blive offentliggjort efter det konstituerende møde.