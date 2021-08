Sermersooq: IA-gruppen forsvarer deres borgmester

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 03. august 2021 - 12:25

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen er kommet i modvind efter at hun har sprunget vaccinekøen over den 22. juli, hvor hundredvis af borgere i Nuuk blev sendt hjem efter tre timers ventetid i regn og blæst.

IA-gruppen i Kommuneqarfik Sermersooq beklager, at borgmester Charlotte Ludvigsen har fået fremskyndet sin anden coronavaccine på den måde, men gruppen står fortsat bag deres borgmester.

- På intet tidspunkt har det været borgmesterens intention at blive særbehandlet, og der er heller intet i hendes tidligere opførsel, der tyder på en politisk magtarrogance, skriver gruppeformanden Juaaka Lyberth i en pressemeddelelse.

Trusler skal undersøges til bunds

IA-gruppen erkender, at det er forkert at borgmesteren har modtaget en vaccine foran alle andre i køen. Men de understreger samtidig, at hun aldrig har ønsket, at det skulle ske ved hjælp af pres fra embedsværket. Derfor vil IA-gruppen ligesom SIumut i kommunen have klarhed om forløbet.

- Borgmesteren har ikke på noget tidspunkt personligt truet sig frem til en vaccine, og hvis nogen har følt sig truet af ansatte i kommunens administration vil dette naturligvis blive undersøgt til bunds, skriver IA-gruppen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunen vil blive ved med at hjælpe

Kommuneqarfik Sermersooq har under hele vaccinationprogrammet stillet forskellige lokaler til rådighed til test og vaccinering af borgere i byer og bygder. Og kommunalbestyrelsen vil blive ved med at støtte Epidemikommissionens arbejde indtil kommissionen vurdere, at hjælpen ikke er nødvendigt længere, slå IA-gruppen fast.

- Vi opfordrer til, at vi skal se fremad og holde fokus på løsninger og handlinger, som i fællesskab kan holde stand mod corona smittespredning, og få gennemført vaccineringsplanerne, ikke kun i Nuuk men i hele Grønland. Vi har et fællesmål og det er at sikre borgerne den bedste adgang til test- og vaccination centre, skriver IA-gruppen i Sermersooq.