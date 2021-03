Sermersooq: Hjemmeside skal understøtte selvbetjening

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. marts 2021 - 09:36

Hovedstadskommunens hjemmeside har fået nyt design og struktur, der har til formål at øge brugeroplevelsen for borgerne, så de kan finde frem til netop den information, de har brug for. Det sikrer en forbedret søgemaskine, oplyser kommunen.

- Hjemmesiden er mange borgeres vigtigste indgang til kommunen. Derfor er det vigtigt, at den er så brugervenlig som muligt. Den nye hjemmeside er et stort skridt i den rigtige retning, Som teknologien udvikler sig, vil vi løbende udvikle siden, så den giver flere muligheder for borgerne. Vi arbejder blandt andet med flere selvbetjeningsløsninger, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.

Øget åbenhed

Med relanceringen er der også åbnet op for en øget åbenhed i den kommunale forvaltning, idet bilagsmateriale til de politiske dagsordener nu er tilgængelige.

- Vores hjemmeside er blevet meget bedre, men arbejdet er ikke færdigt endnu. Det bliver det aldrig. Ny teknologi giver nye muligheder, og vi vil blive ved med at forbedre hjemmesiden, så den afspejler dette. Vi har allerede fået mange input, og jeg vil meget gerne takke alle de borgere og ansatte, der har været med til at idéudvikle og teste, siger Charlotte Ludvigsen.