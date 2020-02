Sermersooq: Hvor skal vi hen du?

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 15. februar 2020 - 11:03

Kommuneqarfik Sermersooq har allerede indgået en aftale med Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) om at få udarbejdet en såkaldt ”grundfortælling”, der skal udgøre en samlet vision for hele kommunen.

Det er planen, at ”grundfortællingen” skal være et redskab til udvikling for hele kommunen, fremgår det af et oplæg fra vicekommunaldirektør Marie Fleischer til Udvalg for Økonomi og Erhvervs møde den 20. februar.

Desuden nævnes:

En proces, der samler interessenter og implementerer undervejs

Ønsket om en grundfortælling bliver løftestang for tværfaglig ledelse og videndeling

Pris: 600.000 kroner

Selv om arbejdet kun skal ende i et to til fem sider langt dokument, så forventes det at løbe op i en udgift på 600.000 kroner.

- Det er vigtigt, at grundfortællingen repræsenterer kommunen bredere end bare hovedstaden, derfor inddrages kysten i vest og øst på lige fod med Nuuk. Det betyder, at det lille team af Strategi- og organisationsudviklingsafdelingen og KLK tager til Tasiilaq og Paamiut, såvel som Nuuk i midten af marts 2020. Her interviewes lokale borgere, virksomheder og ansatte i kommunen på ”hjemmebane”, og der samskabes i en offentlig workshop på hver af stederne, fremgår det af oplægget til økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen inddrages den 24. februar, som er afsat til en temadag, oplyses det i oplægget.

Reel forandring

- Formålet med processen er, at visionen skal skabe en reel forandring af praksis i kommunen. Grundfortællingen skaber således allerede ambitioner og forventninger om noget nyt, som politisk og fagligt bliver levende og kan realiseres i praksis, mens den udarbejdes, skriver Marie Fleischer blandt andet i sagsfremstillingen, hvor det indstilles, at sagen sendes til orientering ved Kommunalbestyrelsen.