Sermersooq: Charlotte Ludvigsen er ny borgmester

redaktionen Tirsdag, 11. juni 2019 - 16:51

Charlotte Ludvigsen (IA) skal være Asii Chemnitz Narups efterfølger som borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Charlotte Ludvigsen blev indstillet af Inuit Ataqatigiit til at overtage posten, efter Asii Chemnitz Narup trak sig tilbage som borgmester ved kommunalbestyrelsesmødet tirsdag.

32-årige Charlotte Ludvigsen fik 77 personlige stemmer ved det seneste valg til kommunalbestyrelsen, og hun har haft formandsstolen i Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked.

Charlotte Ludvigsen har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2015.

Privat bor hun sammen med sønnen Aputsiaq. Hun har studeret TNI-administration og har også tidligere arbejdet hos Rigsombuddet og Inuit Ataqatigiit Kattuffiat.

Med Asii Chemnitz Narup’s udtræden, bliver Lone Rosengreen Pedersen det nye medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq som suppleant for Malene Lynge, der holder orlov.

Asii redegjorde for sin beslutning

Forud for valget af Charlotte Ludvigsen redegjorde Asii Chemniz Narup for sin beslutning i en 20 minutter lang tale til kommunalbestyrelsen.

- Jeg havde ikke troet, at jeg skulle ende med at gå i utide, fastslog Asii Chemnitz Narup, men hun begrundede sin beslutning med blandt den personforfølgelse, som hun føler, hun har været udsat for.

- I debatten har jeg savnet alle de beslutninger og tiltag, vi har taget sammen, sagde hun og understregede, at der er særlige problemer i Østgrønland, hvilket hun har været opmærksom på.

- Vi har godkendt mange nye tiltag og bevilget mange penge, men det tager tid at komme problemerne til livs, sagde hun og håbede, at de tilbageværende kommunalbestyrelsesmedlemmer var parat til at fortsætte med at udvikle kommunen, så livskvaliteten for den enkelte borger bliver højnet. Ikke alene på børneområdet, men også på andre områder som boliger, erhvervsliv etc.