Sermersooq: Budgetforlig uden Siumut

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 26. oktober 2019 - 12:00

Budgetforliget i Kommuneqarfik Sermersooq endte med, at kommuneskatten på 26 procent blev fastholdt, selv om der var mange og lange diskussioner om at nedsætte den. Anlægsbudgettet landede på 300 millioner kroner og skal støtte op om den vækst- og udviklingsplan, kommunen har vedtaget i hovedstadsstrategien.

- Målet er at skabe optimale betingelser for vækst i kommunens erhverv, og derigennem sikre, høj beskæftigelse, øgede indtægter og større livskvalitet hos kommunens borgere, lyder det fra forligspartierne IA, Demokraterne og Samarbejdspartiet.

Overskud på 80 millioner

Byggemodningsbudgettet blev hævet fra 40 til 50 millioner kroner, og når alle budgetterede udgifter er lagt sammen skulle kommunen lande på et overskud på 80 millioner kroner, ” så der kontinuerligt er frie midler til dækning af blandt andet andelsboliglån, renoveringslån og 20/20/60-lån til boligbyggeri”, som det formuleres i forligsteksten.

Kommunens administrationsomkostninger fastfryses, og dermed ligger pris- og lønstigninger på samme niveau i 2020 som i år, dog undtaget IMAK-overenskomstansatte.

Takster forhøjes

Takstkataloget bliver justeret i opadgående retning vedrørende anlæg og miljø, samt reguleringer af taksterne for leje af forsamlingshuse.

- Der er fra politisk hold udmeldt et ønske om stop for prisstigninger på takster, der omfatter ældre, børn og unge. Derfor har man blandt andet valgt at reducere prisen for årskort til børn i svømmehallen fra 600 kr. til 400 kr. i 2020, fremgår det af forliget.

Politikerne har krævet, at sparekniven ikke rammer børn- og familieområdet, men tværtimod opprioriteres.

Tasiilaq-projekt

- Budgetpartierne ønsker, at hele familiepolitikken skal vurderes på ny, og derfor har forligspartierne besluttet at tilføre yderligere midler til børn- og familieområdet. Eksempelvis tilføres 12,5 mio. kr. over de næste 8 år til projektet Tasiilami Suleqatigiippugut. Projektet har til formål at udvikle og organisere civilsamfundet i Tasiilaq, hvorfor der igangsættes en række lokale projekter og forebyggende indsatser, som skal styrke sårbare familier og mindske antallet af anbringelser af børn uden for hjemmet, står der i forliget.

Kommunen vil have fokus på at undgå anbringelser af børn, som koster kommunen mange penge. Det vil man gøre med en særlig forebyggende indsats ”inden for hjemmet”.

Tidlige indsatser

- Målet er gennem tidlig indsatser og øget familiebehandling at nedbringe antallet af anbringelser, fastslår forligspartierne.