Sermersooq undgår prisbombe på asfalt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 29. januar 2020 - 09:07

Asfaltværket i Nuuk er så nedslidt, at man alene i 2019 har brugt tre millioner kroner på vedligehold, og lufthavnsentreprenøren Munck Gruppen har fravalgt at benytte værket, fordi man ikke stoler på, at den er driftssikker nok og kan levere asfalt i den rette kvalitet.

Direktøren for Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Hans Henrik Winther Johannsen, orienterede tirsdag politikerne i udvalget om udfordringen med at fremtidssikre asfaltforsyningen i Nuuk.

Prisbombe

- Forvaltningen har igennem et par måneder arbejdet på en kommende løsning, som sikrer at kommunen stadig forbliver eneste asfaltleverandør, og at et enkelt privat firma ikke får monopollignende rettigheder i forhold til anlægsarbejder. Det vurderes, at private monopollignende tilstande kan være en prisbombe under kommende vedligeholdelsesbudgetter for vejvedligehold og ikke mindst i forhold til anlægsopgaver hvor der indgår asfaltleverancer, står der i referatet fra udvalgsmødet.

At der skal findes en løsning, hersker der ingen tvivl om. Således blev sidste års asfaltsæson gennemført under stort besvær, hvor man måtte opgive at udlægge asfalt til private opgaver, fordi asfaltværket flere gange brød ned. Og man måtte kassere store mængder asfalt, fordi kvaliteten ikke var i orden.

Nyt asfaltværk

Det er baggrunden for, at forvaltningen har indgået en aftale med Munck Gruppen om, at de opstiller et nyt moderne og miljøvenligt asfaltanlæg allerede i år.

- Anlægget skal drives af Munck Gruppen og Sermersooqs personale i fælleskab. Således vil Munck-gruppens personale oplære Sermersooqs personale i at drive anlægget, fortalte forvaltningsdirektøren

Når Munck Gruppen har afsluttet lufthavnsbyggeriet - efter planen i 2023 - køber kommunen asfaltværket til en aftalt pris, under hensyntagen til anlæggets slid og Munck Gruppens afskrivning.

Fordelene

Direktøren listede følgende fordele op ved:

Mindre vedligeholdelsesomkostninger.

Færre drifstomkostninger. Nyt anlæg kræver 1-2 mand at drive mens gammelt anlæg kræver 4-5 mand at drive.

Mere miljørigtig asfaltproduktion. Nyt anlæg kan genanvende gammel asfalt og emissioner kontrolleres i henhold til EU udledningskrav. Det gamle anlæg har ikke de muligheder.

Nyt anlæg sikrer forsat beskæftigelse af flere af kommunens SIK lønnede. Forvaltningen indgik en aftale med SIK omkring sikring af asfalteringsjobbene i forbindelse med anlæggelse af den nye lufthavn.

Bedre kvalitet af asfalt til byen.