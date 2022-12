Sermersooq udpeger arealer til mulige hotelbyggerier

Thomas Munk Veirum Mandag, 05. december 2022 - 09:58

Kommuneqarfik Sermersooq er i fuld gang med at udvikle forholdene for turisme i Nuuk. Turismen ventes at blive kraftigt forøget, når den internationale lufthavn tages i brug - forventeligt i efteråret 2024.

Aktuelt har kommunens forvaltning udpeget syv alealer, som vurderes egnede til hotelbyggerier. Fem placeringer er beliggende i selve Nuuk, en ved lufthavnen og en i bydelen Qinngorput.

Ifølge forvaltningen er de foreslåede hotelplaceringer fremkommet på baggrund af forslag fra forskellige interessenter, samt på baggrund af herlighedsværdi og oplevelser for den besøgende.

Blandt de foreslåede placeringer er for enden af vejen Saqqarliit, hvor der i dag ligger et renovationsanlæg. Anlægget kan i fremtiden blive nedlagt og give plads for et hotel.

I forvaltningens forslag står der, at der maksimalt vil kunne bygges i tre etager på placeringen, og at det vil ligge op ad naturområdet ved Sanabugten, der beskrives som et 'let tilgængeligt og velbesøgt rekreativt område, der fungerer som et bynært grønt åndehul.'

Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltningens forslag skal igennem en politisk behandling i udvalg og kommunalbestyrelse, og borgere får også lejlighed til at give deres besyv med undervejs.

Forvaltningen understreger, at det ikke er sikkert, at der vil være interesse for at bygge på alle placeringerne.

Nedenstående kort giver et overblik over de foreslåede placeringer:

Kommuneqarfik Sermersooq