Sermersooq uddeler rejselegater til borgere

redaktionen Mandag, 01. april 2019 - 17:06

Ud af 122 ansøgere fik 58 borgere i Kommuneqarfik Sermersooq tildelt rejselegater.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Formålet med Rejselegatet er at forebygge negative konsekvenser ved isolation. Kommuneqarfik Sermersooq vil også gerne bidrage til internationalt udsyn ved at give borgerne mulighed for at realisere rejseønsker både i men også uden for Grønland, meddeles det.

Disse blev prioriteret

Børnefamilier og ansøgere med en lavere indkomst samt børnefamilier og mindre bemidlede som ikke har været ude og rejse i fem år, har haft førsteprioritet, og i år er der blevet afsat 760.000 kroner til formålet.

- Alle borgerer i Kommuneqarfik Sermersooq har haft mulighed for at ansøge. Hver ansøger har fået sin ansøgning seriøst behandlet af bestyrelsen for rejselegatet, lyder det fra kommunen.