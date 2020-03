Sermersooq strammer corona-regler

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 12. marts 2020 - 11:31

Direktionen i Kommuneqarfik Sermersooq har efter indstilling fra krisestaben skærpet forholdsreglerne i forbindelse med coronavirus.

- Forholdsreglerne gælder samtlige ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq og sker med henblik på at sikre en forsvarlig og sikker drift af vitale funktioner; herunder ældre- og daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner samt brand og redning, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Disse regler gælder nu

De nuværende forholdsregler er blevet suppleret. Det betyder, at de gældende forholdsregler ser således ud:

Kun uopsættelige tjenesterejser tillades – og alle tjenesterejser skal vurderes af en direktør

Ingen ansatte må deltage i arrangementer, aktiviteter eller kurser

Ingen ansatte må deltage i eksterne møder

Alle ansatte i risikogruppen med helbredsmæssige hensyn opfordres til at arbejde hjemmefra, afspadsere eller afholde ferie. Dette aftales efter konkret vurdering og aftale med en fagchef

Alle ansatte med udrejse fra et af de områder, der er på Udenrigsministeriets rejsevejledningsliste kommer i 14 dages hjemmekarantæne

Alle ansatte, der oplever influenza-lignende symptomer er forpligtet til at blive hjemme

- Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at vores kerneopgaver fortsat kan blive løst, hvis COVID-19 skulle ramme os. Med forholdsreglerne sørger vi for, at vi er klar til at minimere smitten, hvis vi bliver ramt, forklarer kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

Derudover frarådes alle at besøge ældre- og plejehjem. Dette gælder alle borgere.