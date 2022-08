Sermersooq står fast: Selvstyret må til lommerne, hvis saneringsmodne boliger overdrages

Thomas Munk Veirum Mandag, 22. august 2022 - 11:53

Der er igen dialog mellem Selvstyret og kommunerne i sagen om overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne. Overdragelsen af boligerne har været på ønskesedlen gennem flere år hos skiftende Naalakkersuisut, men overdragelsen besværliggøres af, at boligerne mest er kendt for et gigantisk renoveringsefterslæb i milliardklassen.

En korrespondance mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret viser, at der hen over sommeren har været dialog mellem et departement og hovedstadskommunen, og at kommunen vægrer for sig.

Kommunen står fast på, at den ikke vil have en stor mængde boliger overdraget for derefter at stå med regningen, fordi Selvstyret ikke har vedligeholdt dem.

- Afgørende succeskriterie

I et brev til Departementet for Boliger og Infrastruktur kræver Sermersooq-borgmester Avaaraq S. Olsen (IA), at der følger penge med boligerne, hvis kommunen skal overtage dem:

- Særligt vil jeg tillade mig at fremhæve, at et afgørende succeskriterie for det videre arbejde er, at Naalakkersuisut fuldt ud indestår for at dække de samlede omkostninger til at bringe Selvstyrets nuværende boligmasse op på en nutidig og tidssvarende stand.

Og det er ikke det eneste krav fra borgmesteren. Hun ønsker også, at Naalakkersuisut får løst det grundlæggende problem med, at huslejen ikke kan betale for den nødvendige vedligeholdelse:

- Det samtidig med gennemførelsen af en bolig- og huslejereform, der sikrer og understøtter opkrævning af en kostægte husleje samtidig med at Naalakkersuisut foretager en gennemgribende fornyelse af boligsikringsordningen, således der tages hånd om de mindrebemidlede lejeres boligøkonomi, står der i brevet, som er underskrevet af Avaaraq S. Olsen.

Erik Jensen vil fortsætte arbejdet med boligreform

I et svar fra Naalakkersuisoq for boliger, Erik Jensen (S), oplyser han, at Naalakkersuisut vil fortsætte arbejdet med en boligreform og herunder kigge på rammerne for en overdragelse af boligerne til kommunerne:

- Det er vigtigt for mig som Naalakkersuisoq for Boliger, at vi sikrer, at det forfald, der sker i både Selvstyrets og kommunens boliger, får en ende. Herunder at der er en plan for finansiering for manglende vedligehold på mellem 2,1 og 2,3 mia. kr. i selvstyrets boliger, skriver Erik Jensen til borgmesteren.

Selvom vedligeholdelsesefterslæbet i Selvstyrets boligmasse har været kendt i adskillige år, er det endnu ikke lykkedes politikerne at lave en samlet plan for at stoppe efterslæbet i at vokse samt at få det nedbragt.