Sermersooq vil sløjfe bonus til raske

En økonomisk gulerod til medarbejderne har ikke sænket sygefraværet på ældreområdet i hovedstadskommunen, hvor der fortsat er højt sygefravær.

Ideen om at tildele medarbejdere et særligt tillæg, hvis man ikke havde fravær på grund af sygdom, blev indført den 1. oktober 2017, og nu har kommunens forvaltning for området evalueret forsøget.

Effekt på ganske få

Den overordnede oplevelse på ældreområdet er, at tillægget ikke har sænket sygefraværet, hvilket understøttes af sygefraværsstatistikkerne, fremgår det af en indstilling til økonomiudvalgets møde på torsdag den 28. februar.

- Flere ledere udtaler, at de medarbejdere, som får tillægget udbetalt, primært er medarbejdere, som ikke var syge i forvejen, eller som kun har været ansat, mens tillægget har været i brug – og det er derfor umuligt at sige noget om, hvordan deres sygefravær ellers ville have været, fremgår det af indstillingen, hvor det imidlertid også påpeges, at nogle ledere har oplevet, at tillægget har haft en positiv indflydelse ”på enkelte medarbejdere”.

Dobbelt op til visse medarbejdere

Det oplyses, at kommunen ikke har noget overblik over, hvor mange penge man har udbetalt, samtidig med at nogle medarbejdere har modtaget dobbelt tillæg.

Forsøget har desuden skabt en ”uretfærdighedsfølelse blandt plejepersonalet” samtidig med at det har øget presset på administrationen, hvor det har været svært at holde styr på om nogen fik dobbelt tillæg.

Indstillingen om at sløje forsøget fra udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked bliver fulgt op med en anden indsats på området, som tager ”udgangspunkt i at skabe medarbejdertrivsel, afholde omsorgssamtaler og andre gode HR-værktøjer, som er til rådighed”.

Beslutningen om at sløjfe loylitetstillægget, som blev indgået sammen med SIK, ligger alene i hænderne af økonomiudvalget, som blot skal orientere kommunalbestyrelsen, fremgår det af dagsordenen.