Sermersooq overvejer Kronprins-løb

Walter Turnowsky Fredag, 18. januar 2019 - 09:34

Sidste år fejrede kronprins Frederik sin runde fødselsdag blandt andet i form af løbet Royal Run, hvor han selv løb med i de fem største danske byer.

51 år er knap så rund en fødselsdag, men det stopper ikke den sportsbegejstrede kronprins. I denne uge meddelte kongehuset, at der også vil blive arrangeret Royal Run i år, nærmere bestemt 10. juni, som er anden pinsedag. Og denne gang vil kronprinsen løbe i Aalborg, Aarhus, København, på Bornholm og i Klaksvig på Færøerne.

I Klaksvig 'snyder' han dog lidt, da løbet her ikke vil blive holdt samme dag som de øvrige løb. Grønland er ikke med på programmet, da afstanden er lidt for stor. Men arrangørerne håber ikke desto mindre på, at der igen i år vil blive arrangeret Royal Run i Grønland.

Sidste år stod Kommuneqarfik Sermersooq for at arrangere Royal Run i Nuuk, og herfra lyder meldingen, at man bestemt er begyndt at overveje at gentage succesen, efter udmeldingen om årets Royal Run kom frem.

Royal Run gør det i år desuden lidt nemmere at arrangere ens eget løb. Der vil blive udarbejdet en pakke til lokale arrangører med startnumre og andet materiale. Så måske får byer på kysten også blod på tanden, så også royale, løbsglade borgere udenfor Nuuk får mulighed for at snøre løbeskoene på samme dag som Kunngissaq.