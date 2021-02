Sermersooq vil nødig undvære arbejdspladser

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 22. februar 2021 - 09:02

Det er farligt for landet at sætte Nuuk mod resten af Grønland i forhold til arbejdspladser og udvikling.

Det mener Charlotte Ludvigsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, der hellere ser, at der skabes nye arbejdspladser andre steder end Nuuk, samtidig med udviklingen af hovedstaden.

- Vi er nødt til at holde sammen og se på, hvordan vi i fællesskab kan gøre samfundet bedre. Man kan sige det sådan, at vi i stedet for at skændes om stykkerne i kagen, skal gå sammen om at gøre kagen større så der er nok til alle, siger hun i en pressemeddelelse.

Udflytningsplan

Siumuts formand, Erik Jensen, har overfor Sermitsiaq.AG forklaret sin udflytningsplan af centraladministrationens arbejdspladser fra Nuuk og ud til kysten. Som eksempel mener han, at sydkommunen vil være bedre til at administrere regler om fårehold og landbrug, mens tildeling af koncessioner kan klares i kommunerne.

Ludvigsen er enig på det punkt, men hun mener ikke, at nye arbejdspladser skal laves på bekostning af hovedstaden:

- Jeg er fuldstændig enig med Erik Jensen i, at kommunerne skal have overdraget mere ansvar og at vi skal udvikle alle dele af samfundet og at vi skal have fokus på alle bosteder i landet. Dette gøres dog ikke bedst ved at lægge bånd på Nuuks udvikling igennem budgetlov og udflytninger, siger hun.

Splittelse ønskes ikke

De arbejdspladser, der er i Nuuk, er med til at hovedstaden bidrager til landets samlede økonomi, påpeger Charlotte Ludvigsen.

- Hvert år betaler vi omkring 300 millioner kroner i direkte udligning til det øvrige Grønland. Og hvis vi tager den overpris som Nuuk-borgere betaler i el, vand, varme, fragt, telefoner og internet for at holde priserne nede i de øvrige bosteder, så ligger Sermersooqs bidrag på omkring 1 milliard kroner, lyder det fra borgmesteren.

Hun peger på muligheden for at skabe arbejdspladser i andre byer, mens Nuuk udvikles. Som eksempler nævner hun det nye bræt i Tasiilaq, reducering af ledigheden i Paamiut og nyt krisecenter i Tasiilaq over de seneste år.

- Vores land har brug for ledelse, der samler os og skaber udvikling alle steder i såvel byer som bygder. Vores land har brug for, at vi sammen møder globaliseringen og den øgede udenlandske interesse i Grønland. Vi kan umuligt som land være en dygtig international forhandler og velfærdsstat, hvis vi samtidig skal skændes internt i stedet for at holde sammen.

- Vi har tidligere under andre Siumutformænd oplevet denne splittelse i fuldt flor, og det er bestemt ikke noget, jeg ønsker tilbage, lyder det fra Sermersooq-borgmesteren.