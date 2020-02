Sermersooq napper departementschef til direktørstilling

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. februar 2020 - 11:10

OBS: Opdateret kl. 11.50 med udtalelser fra Lone Nukaaraq Møller, red.

Lone Nukaaraq Møller kommer fra en stilling som departementschef i Departement for Uddannelse, Kultur og Kirke og har tidligere været departementschef i Departementet for Sundhed, en stilling hun tiltråde i august 2015.

Lone Nukaaraq Møller ser frem til sin nye rolle:

- Kommuneqarfik Sermersooq er for mig at se en kommune i en rivende udvikling. Jeg glæder mig meget til at blive en del af teamet og ser frem til – i samarbejde med mine kommende kollegaer - at samarbejde om at skabe de bedste betingelser for børn og unges læring, udvikling og trivsel, siger Lone Nukaaraq Møller i en pressemeddelelse, som kommunen har udsendt.

Åremålsansættelse udløb

Lone Nukaaraq Møller oplyser til Sermitsiaq.AG, at hendes åremålsansættelse udløb december 2019.

- Derved åbnede der sig muligheden for nye udfordringer, som jeg har valgt at gøre brug af. Det var tid til at prøve noget nyt, hvor jobbet i kommunen er meget relevant i forhold til mine erfaringer og kompetencer inden for uddannelsesområdet, lyder hendes begrundelse.

Kan tilføre stabilitet og kvalitet

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen siger:

- Vi er meget glade for at kunne byde Lone velkommen. Lones erfaring med offentlige ledelse gennem flere ledende stillinger betyder naturligvis, at hun kan tilføre masser af stabilitet, kvalitet og effektivitet i det daglige. Det ser vi frem til at kunne gøre brug af i en kommunal kontekst, siger Lars Møller-Sørensen.

Lone Nukaaraq Møller er født i Qasigiannguit, opvokset i Nuuk og har en kandidatgrad inden for biologi og en ph.d. inden for infektionssygdomme i Grønland.

Helene Berthelsen forlod stillingen ved udgangen af året, og siden har Marie Fleischer været konstitueret direktør.